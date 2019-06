Vlap 'gewoan' by earste training Hearrenfean, mar: "Natuurlijk is er interesse"

Technysk manager Gerry Hamstra wit noch net oft Vlap wol of net bliuwt, sa seit er. "Het verhaal is heel simpel, we hebben twee scenario's. Eén mét Michel. Dan hebben we een goeie speler, een echte jongen van de club die vorig jaar zestien goals heeft gemaakt. En er is een scenario zonder Michel, dan vertrekt hij, maar moet er wat tegenover staan want hij heeft nog een driejarig contract. Ik ga van alle scenario's uit", fertelt Hamstra.

Ien fan de klups dy't ynteresse hat, is it Belgyske Anderlecht. "Dat is geen geheim meer, maar dat is afwachten." Oft der mear klups harren melden ha foar de middenfjilder, wol Hamstra net sizze. "Van Anderlecht is het bekend", seiter.