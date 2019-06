LDODK grypt njonken Nederlânske titel fjildkuorbal

Dêrmei giet de Nederlânske fjildtitel yn de eareklasse nei DOS. It is in grutte teloarstelling foar de kuorballers fan LDODK; dy ploech koe sneontejûn foar it earst yn 'e skiednis de Nederlânske titel pakke, mar kaam net op nivo.

By rêst wie it noch 7-7 tusken de beide ploegen. De wedstriid wie oant dat momint spannend, mar nei it skoft koe LDODK de koer net regelmjittich genôch fine. DOS rûn út nei 15-12 en joech dy foarsprong yn de finale net mear út hannen.