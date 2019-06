Ofdieling Wommels wint NK froulju, sulveren wimpel foar Sjanet Wijnia

It partoer fan Wommels mei Hester Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum hat sneontemiddei foar it earst sûnt 1994 wer it NK froulju yn Easterein wûn. Yn in spannende finale rekkenen sy mei 5-4 en 6-2 ôf mei it partoer fan Mantgum: Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra.