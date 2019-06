Nyck de Vries wint haadrace Formule 2 yn Frankryk en pakt kopposysje yn klassemint

Nyck de Vries hie him as fjirde kwalifisearre foar de haadrace yn Frankryk en gie as in kanon fan start. Hy pakte fuortendaliks de lieding yn de wedstriid. Nei in safety car-situaasje koe de wedstriid yn de tredde ronde wer fuortset wurde.

Betide pitstop

Nei in betide pitstop fan De Vries kaam er op it njoggende plak terjochte. Fan dêr ôf koe er it tempo goed folhâlde, wylst de auto's foar him noch in stop meitsje moasten. Dêrtroch kaam er inkelde ronden foar de finish wer oan de lieding en joech er dy mei in grutte foarsprong net mear ôf.

Sérgio Sette Camara, dy't fanôf pole position begûn, einige úteinlik op it twadde plak. Jack Aitken makke it poadium yn Frankryk kompleet.

Lieding yn it klassemint

Mei syn oerwinning yn de haadrace op it sirkwy fan Paul Ricard pakte De Vries foar it earst dit seizoen de lieding yn it klassemint fan de Formule 2. De direkte konkurrint fan De Vries yn it kampioenskip, Nicolas Latifi, einige sneon nammentlik as fiifde.