Mar-athon Snits fiert dit wykein earste lustrum

De rûte is dit jier oars as oare jierren, want der wurdt net mear starten foar de heale maraton by de brêge fan Hearesyl, flakby Terherne. Yn stee dêrfan sette alle kuier- en draafôfstannen no allegearre ôf fan it Martiniplein, yn it sintrum fan Snits. Op snein is der no plak foar in mountainbiketocht fan 75 of 35 kilometer of in famyljefytstocht fan 20 kilometer.

Wedstriid

Jûns komt de Fryske draaftop yn aksje mei ûnder oare Erik Negerman, Riekele Kobus en by de froulju Hinke Schokker.