Hearrenfean presintearret nije spilers Odgaard en Faik op earste training

De ploech fan de krekt presintearre trainer Johnny Jansen moat noch in behoarlike ympuls fan nije spilers krije. Mei it fertrek fan Kik Pierie, Stijn Schaars en Sam Lammers is der in soad ûnderfining ferdwûn út de seleksje. De nije spits Jens Odgaard komt oer fan it Italiaanske Sassauolo. De 20-jierrige oanfaller wurdt hierd.

Hicham Faik

Op sportpark it Paradyske yn Langsweagen waard ek de komst fan Hicham Faik bekend makke. Faik wurdt oernaam fan Zulte Waregem mar spile ek yn de earedifyzje by ûnder oaren Excelsior en Roda JC. De 27-jierrige middenfjilder makke it ôfrûne seizoen fjouwer doelpunten yn tweintich wedstriden.