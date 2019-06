Oersjoch: dit moatst sneon witte oer de swimalvestêdetocht

Maarten leit op it stuit foar op skema en nei ferwachting sil er om 12.00 oere hinne syn stimpel ophelje kinne yn Starum. Dêrnei swimt hy fia de Dykfeart troch Molkwar hinne om yn Hylpen út te kommen. Giet er mei deselde snelheid troch dan wurdt er om 16.30 oere hinne yn Hylpen ferwachte. It is dan noch twa en in heal oere swimmen nei Warkum ta.

Meiswimme yn Starum

Yn Starum is it grutte meiswimevenemint. Hûnderten minsken sille dêr yn ferskate groepen, se nimme dat waves, 500 meter of 2000 meter meiswimme mei Maarten. Taskôgers wurde fersocht om op parkearterrein Hubert en weidlân Pieter te parkearjen. Yn Hylpen en Warkum kinne besikers troch de stêd harren auto kwyt.