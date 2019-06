Hûnderten dielnimmers by fjirtjinde lustrum Lanekeatsen yn Harns

Op de Lanen yn Harns waard foar de Earste Wrâldoarloch al in soad keatst troch de jongerein. Omwenners moedigen se oan en loofden in pear sinten út. Pas nei de Twadde Wrâldoarloch waard it in echt toernoai.

Skiedend foarsitter Theo Outhuijse is ûnderskieden mei de gemeentlike draagspeld. Hy krige de ûnderskieding fan boargemaster Roel Sluiter foar syn jierrenlange ynset foar de stêd.