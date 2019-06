Iepenloftspul Snakkerbuorren: 'Fan mûzen en mannen'

In oare haadrol dy't troch in akteur út 'e omkriten spile wurdt, is dy fan de iennichste frou op de ranch. Se wurdt spile troch Nynke Dijkstra, oarspronklik fan Miedum. "Yn it stik haw ik net iens in namme. Dat is ek wol typearjend."

"Ik bin de frou fan Curley, hy is de soan fan de ranchbaas. We binne krekt troud, mar eins fiel ik my allinnich, ik fiel my net sjoen en sykje oansluting."

Op de ranch wurdt se sjoen as it snoltsje, om't se mei elts in praatsje meitsje wol. En dat is Curley fansels net nei de sin. Ien frou op in ranch mei allinnich mar manlju, dat freget om spul en dat komt der ek.

"Ik praat ek wolris mei Lennie. Hy is eins lykas my. Ik werken mysels wol in bytsje yn him. Hy is ek oars, hat in fassinaazje foar sêfte dingen. Dêrom mei er oan myn hier fiele, want dat is sa lekker sêft. Wol foarsichtich, want hy mei der net oan lûke. Lennie en ik sykje eins beide op ús eigen wize oansluting by de groep," leit Dijkstra út.