Kollum: "Mengkameel"

Myn foarkar giet njonken klassyk foaral út nei de rockmuzyk. Dat mei lekker hurd wêze, want dat past wol wat by it sjenre. Mar der binne grinzen. Ik ha te faak mei toetsjende earen op bêd lein, soms wie it sa slim dat je in wike nei de tiid noch lêst hienen. Soks is fansels in oanslach op je gehoar en dêr ha je mar ien fan. As je nei in konsert geane, binne der in oantal dingen nochal wichtich. De artysten, de muzyk en de show dy't se op de planken delsette. Mar alles dat de muzikanten prestearje, kin troch ien persoan folslein nei de kloaten holpen wurde. De belangrykste man/frou stiet nammentlik net op in poadium, mar op in hiel oar plak.

Wy ha in jier as wat lyn nei Status Quo yn de orizjinele besetting west. Yntiids is de gitarist ferstoarn, dus we wienen moai op tiid. It konsert wie yn de IJsselhal yn Zwolle. Foar de measte kenners is dat in freeslik hok as it om akoestyk giet, dus wienen myn ferwachtingen net al te heech. Doe't it foarprogramma begûn, streamde de seal letterlik leech.

It wie net om oan te hearren, sa freeslik hurd. Ik bin der ek út rûn, want njonken dat ik pisje moast, wie ik aardich oer de 'zeik' oer de mengkameel. Dat is in net besteand wurd, mar it dekt de lading. It is de persoan dy't achter de knoppen stiet en der foar soargje moat dat jo gjin bliuwende skea oan it gehoar oprinne. Doe't it foarprogramma dien wie, bin ik de seal wer yn rûn. Lokkich wie de mengkameel doe ferfong troch ien dy't it wat better snapte en net allinnich mar de master op tsien sette. It lûd yn de IJsselhal wie eins best treflik te neamen.