Maarten is syn earste nacht goed trochkommen

Fan Ljouwert nei Snits, Drylts, Sleat en no is hy op wei nei Starum. Maarten van der Weijden hat al mear as 40 kilometer fan syn swimalvestêdetocht derop sitten en it giet noch hieltyd goed mei him. Hûnderten taskôgers ha him dizze earste oeren fan syn tocht der trochhinne holpen. Hjirûnder in kompilaasje.