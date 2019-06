LDODK 2 reserve kampioen fan Nederlân

Sneon 22 juny stiet it earste team fan LDODK ek yn de fjildkuorbalfinale om de lânstitel. Op it NK yn De Lier wol it team fan trainer en coach Henk Jan Mulder winne fan DOS'46 út Nijeveen en sa de earste Fryske ploech wurde mei in Nederlânske titel op it heechste nivo. It duel begjint om 18.00 oere en is te folgjen op de livestream fan Omrop Fryslân.