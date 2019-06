Mei de fersierde wein nei it gemeentehûs foar nije wenten

Guon fan de jongeren wenje no yn Gytsjerk, mar wolle eins wer nei Aldstjerk. "It is in moai doarp, gesellich mei ús allen, wy hawwe in bining."

En de aksje wie net foar neat, want de jongerein hawwe sukses: it kolleezje fan Tytsjerksteradiel sil de gearwurking mei de stichting Aldtsjerk Foarút wer fierder oppakke. Projektlieder Han Westerhof is wiis mei it beslút: "Wy hawwe no 19 minsken op papier stean dy't graach werom wolle!"