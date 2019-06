Ried fan Steat kritysk oer bestimmingsplan haven Skylge

In omwenner fan de haven stapte nei de Ried omdat it Griene Strân yn it nije bestimmingsplan net erkend waard as natuerterrein. It soe deryn benammen in ferkearsfunskje krije. Boppedat hat de gemeente mear mooglikheden foar eveneminten kreëarre. Dat soe ek skealik wêze kinne foar de natuer. De rjochter konstatearre freed by in sitting dat it bestimmingsplan it mooglik makket dat it gebiet ferhurde wurdt en dat der dan fan it strân en de bistjes net folle oer bliuwt.



De gemeente Skylge hat tajûn dat se te min rekken hâlden hat mei de natuerwearden yn De Kom, in wettergebiet dat droech falt en dêr't ek wol seehûnen lizze.