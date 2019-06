FIDEO: Kuorballers LDODK kinne NK histoarje skriuwe

Ien kear earder stie LDODK yn de finale om de lânstitel op it fjild. Yn 2017 waard ferlern fan Blau Wyt Amsterdam mei romme sifers: 22-12, nei 8-7 by it skoft. Ynternasjonal Erwin Zwart siet doe mei in knibbelblessuere oan 'e kant en spilet no dus syn earste finale.

DOS'46 út Nijeveen hat histoarysk sjoen folle bettere resultaten. Yn 1982 en 2007 waarden de Drinten kampioen fan Nederlân op it fjild. Yn de seal binne de prestaasjes út it ferline noch better. Dêr gie de kampioensbeker fjouwer kear mei nei Nijeveen: yn 1982,2006, 2007 en 2009.