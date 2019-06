LIVESTREAM: Maarten swimt op it Sleattemermar en giet foar Sleat even sliepen

Under grute publike belangstelling is Van der Weijden freed krekt foar healwei seizen los gien mei syn swimalvestêdetocht. By de start krige hy in earehage fan minsken yn it wetter. Yn alle steden sil er dizze kear selskip krije fan meiswimmers. Dit koe ferline jier net fanwege de minne kwaliteit fan it wetter.

It publyk wit Van der Weijden yntusken ek goed te finen. Net allinnich yn Ljouwert wie it drok, op de brêgen op de rûte is it ek smoardrok mei minsken. Yn Weidum en Reduzum gie it om inkele hûnderten.

Ljocht yn it tsjuster

Ferline jier wie der in soad te dwaan om it tsjuster op de rûte. Der kaam sels in oprop om mei trekkers Maarten by te skinen. Dit jier is der in spesjale aksje op tou set om Van der Weijden fan ljocht te foarsjen: verlichtderoute.com. Op dizze site kinne minsken in ljochtsje keapje, dat dan op in brêge set wurdt. Yn tusken binne der al safolle ljochtsjes ferkocht dat de rûte oant Drylts ferljochte is.

