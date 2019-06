Marten Winters bringt minsken yn ûnstjoer op Oerol

Foar Tresoar hat hy wat makke oer plaknammen. "Eltst plakje op Skylge hat in namme. Soms is it hiel grappig en soms hiel serieus". Mar hy hat der as keunstner syn eigen draai oan jûn. It is foar him in oanlieding om in ferhaal te fertellen. "Om minsken mei te nimmen yn in wrâld fan in man dy't hjir omspûket." Allinnich: spilet Marten Winters no himsels of dochs net?

Winters hat net in skiednis mei Oerol, mar seit dat dit ien fan de leukste dingen yn syn karriêre is. De lêste jierren hat hy it drok hân mei grutte projekten wêrby't in soad regele wurde moast, lykas de 8ste dag. "Ik bin ek in makker en kin no wer ris sels dingen betinke en útfiere."