Tresoar siket 'kadokeunstwurkjes' Ids Willemsma foar pop-upmuseum

Willemsma is benammen bekend fan syn keunstwurken yn de iepenbiere romte, dy't geregeld byldbepalend binne. Ferneamde foarbylden binne it timpeltsje op de dyk by Marrum, it byld dat er makke as earbetoan oan Foekje Dillema of it keunstwurk dat njonken de Sintrale As stiet.

'Kromkommerplanke'

Minder bekend binne de lytsere keunstwurken dy't hy faak oan oaren joech. In 'kromkommerplanke' bygelyks oan ien dy't foar it earst op keamers gie en in tekening foar in jierdei.

Dy keunstwurken wurde op 24 augustus tentoansteld yn Obe. Ids Willemsma is dêr sels ek. Hy jout in optrêden mei dichters Grytsje Schaaf, Anne Feddema en Elske Kampen. It pop-upmuseum is ûnderdiel fan de programmearring by de tentoanstelling 'IDS! sjen sjoch sjoen', ek yn Obe.