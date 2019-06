Oersjoch: dit moatst freed witte oer Swimalvestêdetocht

Om 17:30 springt Maarten it wetter yn by de Swettehaven. Fanôf de Swettehaven swimt hy De Swette ôf nei Snits ta. De earste doarpskom nei Ljouwert wêr't Maarten trochhinne swimt, sil Skearnegoutum wêze.

Meiswimmers yn aksje

Yn Snits sille der foar it earst meiswimmers yn aksje komme. Sy swimme fan de Mûnebrêge ôf mei oant krekt nei De Kolk. De rûte yn de binnenstêd sil fia de westlike kant fan de Stêdsgrêft rinne, om't de stimpelpost by it teäter is. De ferwachting is dat Maarten rûn 22.15 by de stimpelpost yn Snits is.

Fia De Kolk swimt Maarten de stêd wer út. It is dan noch in stik troch De Geau swimme om yn Drylts te kommen. Yn Drylts stappe ek de meiswimmers it wetter wer yn. Dat sil by de mûne wêze. Sa'n twa kilometer fierder, by herberch 't Wapen fan Drylst sil Maarten syn twadde stimpel krije. Dit sil rûn middernacht wêze.

Parkeare yn de stêden

Minsken dy't Maarten oanmoedigje wolle wurde frege om rekkenskip te hâlden mei drokte en ferkearsôfslutingen yn de stêden. Op de folgende lokaasjes binne parkearmooglikheden:

Ljouwert:

Rûnom de Swettehaven

Tegeltsjesbrêge: op de dyk en op it parkearterrein neist de brêge

Snits:

Normandiaplein, Veemarktplein, Prins Hendikkade, Flexaterrein, Boschplein, St. Antoniusplein, Bolswarderpoort, Oppenhuizerweg

Drylts: