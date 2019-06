LIVEBLOG: It lêste nijs oer de swimalvestêdetocht

Ferline jier wie der in soad te dwaan om it tsjuster op de rûte. Der kaam sels in oprop om mei trekkers Maarten by te skinen. Dit jier is der in spesjale aksje op tou set om Van der Weijden fan ljocht te foarsjen: verlichtderoute.com. Op dizze site kinne minsken in ljochtsje keapje, dat dan op in brêge set wurdt. Yn tusken binne der al safolle ljochtsjes ferkocht dat de rûte oant Drylts ferljochte is.