Fiif iisbanen yn Achtkarspelen krije itselde hiertaryf

It giet om de iisbanen fan De Harkema, Bûtenpost, Koatstertille, Surhústerfean en Twizelerheide. De Harkema betelle oant no ta de minste hier en is as standert naam. Foar de oare fjouwer doarpen komt de maatregel dus foardielich út.

Neffens it kolleezje slút de uniformiteit fan de iisbaantariven oan by it koälysje-akkoart. Dêr stiet yn dat de sporttariven net ferhege wurde sille.