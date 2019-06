Undernimmers yn Terherne rûlearje harren personiel yn it toeristyske seizoen

By it iene bedriuw kin it op in bepaald momint hiel drok wêze. By in oar bedriuw kin it dêrtsjinoer rêstich wêze, bygelyks as alle boaten fan in jachtferhierder útfearn binne: wêrom dan net it personiel útwikselje? Dat is wat de ûndernimmers yn Terherne tinke.

Fakânsjebanenpool

De 'fakânsjebanenpool' is neffens de ûndernimmers nedich om't it yn it simmerseizoen faak foar kin komme dat in rekreaasjegelegenheid om minsken ferlegen sit. Benammen as der ien siik is of as der ûnferwachte drokte is. Der binne in soad yt- en oernachtingsgelegenheden yn it doarp, lykas de haven- en boatebedriuwen en it bekende Kameleondoarp.

It personiel wurdt ûnder oare socht op harren webside 'Genieten in Terherne.' Foar personiel dat fan fierren komt, kinne sels sliepplakken regele wurde.