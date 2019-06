Ljouwerter slachter krijt dochs jild foar syn gûnen

Doe't Hoekstra it jild ynleverje woe by Nederlandsche Bank, krige hy te hearren dat bedriuwen oant 2012 de tiid hiene om gûnen yn te leverjen. Allinnich partikulieren meie dat no noch dwaan.

De aksje levere sa'n 7.000 gûne op. In klant fan de slachter holp him úteinlik úteinlik út de brân en kocht de folsleine stapel jild. Hy betelle de omrekkene priis yn euro's út. Wat de klant mei de gûnen dwaan sil, wit de slachter net. "Hy kin it fêst wol slite", seit Hoekstra.

Wer gewoan oan it wurk

Hy is bliid dat hy no fan de gûnen ôf is en wol wer gewoan oan it wurk. Hoekstra hat foarearst wol efkes genôch fan al it papierjild. Sa't er no sels seit: "Pinne? Ja, graach!"