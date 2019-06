Nije skippen Doeksen ha wetterskea oprûn by transport

De skippen binne makke yn Fjetnam. Dit foarjier makken se de reis nei Nederlân ta. By dat transport ha se skea oprûn. In protte reinwetter is fan de dekken de salons yn streamd. Dêrtroch is ûnder oare de flierbedekking skansearre. Dy moat op beide skippen wer makke wurde. Ek ûnderdielen fan de lift moatte ferfongen wurde.

De skea kaam al oan it ljocht doe't de katamarans op it transportskip Sun Rise ein maaie oankamen yn Den Helder. Letter, by in gruttere ynspeksje, waard dúdlik hoe grut oft de skea krekt wie.