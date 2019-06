Boubedriuw Lont iepenet eigen sinnegreide

It park wurdt freed, de langste dei fan it jier, offisjeel iepene, mar draait eins al in pear wike. Neffens direkteur Jetze Lont ferrint dat boppe ferwachting. "We kinne live besjen wat de resultaten binne en de dei-opbringst liket al heger as we hope hiene."

Duorsume ynvestearring

Lont hat 1,2 miljoen euro yn it park ynvestearre. It giet neffens de direkteur om in duorsume ynvestearring foar de lange termyn, dy't goed binnen de filosofy fan in famyljebedriuw past. "Wy wurkje út de fyzje fan rintmasterskip. We sitte yn in enoarme omkear yn de bou nei in duorsume ekonomy", fertelt er.

"Duorsumens is echt 'business' foar ús. Dan moatte je ek sizze: hoefolle enerzjy nimme wy fan it net ôf as bedriuw, ynklusyf alle boulokaasjes? En hoe kinne we dy wer werom leverje?"