Lokale omroppen Harns en Waadhoeke prate wer oer gearwurking

Neffens Tinus Boomstra, foarsitter fan Radio Eenhoorn, sille de petearen no wol slagje, omdat de meiwurkers der no mear foar iepen stean. Foar in part fan de meiwurkers fan Radio Stad Harlingen wie it ferline jier noch te betiid om in gearwurking oan te gean. Mar om't de technyske ûntwikkelingen rap gean, en der hieltyd mear easken komme foar lokale omroppen, binne de petearen no dochs wer oppakt.

It bestjoer is nei de mislearre petearen ôftreden, omdat dat folslein efter de fúzje stie. "Der is in nij bestjoer kommen en dat hat de tried wer oppakt. It hat mei de meiwurkers oerlein. Dy hawwe oanjûn der achter te stean", fertelt Boomstra.