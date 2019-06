Flechtlingen diele kofje út om kontakt te meitsjen mei foarbygongers

Kofje is in moaie manier om yn petear te reitsjen mei minsken, fertelt Ineke Fennema fan Flechtelingewurk. It wie foar de flechtlingen yn it begjin wol efkes wennen dat se op de minsken ôfstappe moasten en freegje oft se ek om bakje kofje hawwe woene, giet se fierder.

Flechtlingen wolle graach yn kontakt mei Nederlanners komme om de taal better te learen. "Oan de oare kant witte wy dat Nederlanners ek wol graach ris prate wolle mei in flechtling en dat se dat ek wol lestich fine. Dan is dit in hiel moai momint."