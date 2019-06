Spitse mei Oranjefroulju groepswinner nei oerwinning op Kanada

De Nederlânse fuotbalsters hawwe ek harren lêste groepswedstriid op it WK wûn en treffe no Japan yn de achtste finales. De ploech fan bûnscoach Sarina Wiegman fersloech Kanada yn Reims mei 2-1. Ynfalster Lineth Beerensteyn makke in kertier foar tiid it winnende doelpunt. By Oranje starte Sherida Spitse út Snits yn de basis, reservekeepster Loes Geurts bleau op de bank. By Kanada die Jordyn Huitema mei. Har foarfaren komme út Fryslân.