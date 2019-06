Ynspeksje brune float op Skylge smyt ien boete op

De ynspeksje waard dien op Oerol as in soad charterskippen foar de wâl lizze dy't as hotelskip brûkt wurde. Der binne tsien fan soksoarte skippen ynspektearre en twa rekreaasjeskippen. Ien ynspeksje moast ôfbrutsen wurde.

Saken dy't net yn oarder wienen, fariearren fan net goed bywurke papieren oant in útlaat dy't net isolearre wie. Ek wie der in skip by sûnder namme op it achterskip. By ien skip wie echt alles yn oarder en by twa wie alles sa goed as yn oarder.