Judoka Sanne Vermeer nei earder sukses ien fan de favoriten op Europeeske Spelen

Yn oanrin nei de Europeeske Spelen dy't dit wykein úteinsette yn it Wyt-Russyske Minsk sjogge wy foarút mei trije Fryske judoka's. Sanne Vermeer, Tornike Tsjakadoea en Margriet Bergstra meitsje alle trije kâns op earemetaal op it toernoai dat ek nochris jildt as in gewoan Europeesk Kampioenskip. Wurdt in sporter kampioen op de Europeeske Spelen, dan krijt er ek fuort in medalje as Europees Kampioen. Hjoed sjogge wy foarút mei Sanne Vermeer.