Feanster (24) feroardiele foar traapjen tsjin holle by rûzje yn Drachten

Der wie rûzje tusken de fertochte en it slachtoffer. Doe't it slachtoffer by syn fyts stie om nei hûs te gean, is de fertochte nei him ta rûn. In oar trape him tsjin de grûn en de fertochte skopte tsjin de holle oan.

De fertochte moat it slachtoffer mear as 5.000 euro skeafergoeding betelje. Hij hat de straf yn foararrest al útsitten. De offisier easke begjin juny in selstraf fan in jier en acht moanne ûnder betingst.