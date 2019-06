Nije Waadautoriteit sil net sels it Waad beheare

Der wurdt wol in nij oerkoepeljend behearplan yn 'e mande mei alle behearders opsteld foar it hiele Waad. Dat moat wer liede ta in bettere beskerming fan de natuergebieten en in better fiskbehear. De nije Waadautoriteit sjocht ta op de útfiering fan dat behearplan.

De komst fan in Waadautoriteit is ôfpraat by de foarming fan it nije kabinet. Takom wike tiisdei wurdt yn de Twadde Keamer oer it brief praat yn it Algemeen Overleg Wadden.