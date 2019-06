Omwenners Prins Hendrikkade Snits net bliid mei komst Garden of Dance

Earder fûn Garden of Dance plak yn de tún fan it gemeentehûs, mar dat wurdt ferboud. Plannen foar it Feemerkterrein waarden ek fan tafel fage. "Wy binne bot fernuvere dat wy út de media fernimme moasten dat it feest op ús parkeartterein plakfine sil", seit assistint-filiaallieder Geert Jan Schoonbergen fan skuonketen Bristol. "Us haadkantoar hat no kontakt opnaam mei de gemeente Súdwest-Fryslân, want dit kostet ús fansels omset."



Binnenstêdbewenners sizze dat se benaud binne foar harren rêst. Jan van der Werf wennet yn in appartemint oan de Prins Hendrikkade. "Ik werk veertig uur per week, dus ik vrees dat ik er 's nachts wel last van zal hebben. Aan de andere kant: ik ben zelf ook jong geweest en gun de jeugd in de Sneekweek ook wel hun feestje."