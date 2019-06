Dochters grytman Van Goslinga woene famyljenamme bewarje mei pronkgrêf

Sicco van Goslinga wie grytman fan Frjentsjerteradiel, berne yn 1664 en stoarn yn 1731. Hy wie lid fan de Steaten fan Fryslân en fan de Steaten Generaal fan de Republyk fan Sân Provinsyen. In diplomaat dy't in rol spile by de Frede fan Utrecht. Hy en syn frou hiene allinnich mar dochters. Dy woenen de famyljenamme bewarje en dêrom is der in pronkgrêf makke.

In pronkgrêf opknappe is mear as skilderwurk opknappe en houtrot fuortwurkje. Der moast ek in saakkundige yn natuerstien oan te pas komme. Der sieten skuorren yn de wand, dêr't waar en wyn trochhinne kamen en it grêf en de ornaminten oantaasten