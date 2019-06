Veiligheidsregio oer MSC Zoe: "Der hie earder opskaald wurde moatten nei GRIP4"

It Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) hat tongerdei twa rapporten nei bûten brocht, mei dêryn útkomsten fan ûndersiken nei it funksjonearen fan ferskate autoriteiten, wilens en nei de kontenerramp. Lanlik is der benammen sjoen nei it funksjonearen fan Rykswettersteat. Regionaal giet it om de Veiligheidsregio. Dêrby is ûnder oare sjoen nei de ynset fan it rampeplan.

Neffens Crone makke it foar de operaasje op himsels net út oft der earder opskaald wurdt, mar dan hawwe de bestjoerlike lagen mear helderheid. Bygelyks fanút it ministearje fan Ynfrastruktuer en Miljeu, wie de fraach nei GRIP4, om't der dan ien oansprekpunt is, en net fjouwer ferskate boargemasters.

Koördinaasje frijwilligers

Fuortendaliks nei de ramp mei de konteners, waard der in frijwilligersnetwurk opset om te helpen mei it opromjen fan de troep. Der wie doe krityk op it útbliuwen fan koördinaasje út de oerheid wei.

Crone wol eins yn oerlis mei de ferskate ferieningen en organisaasjes sjen nei wat in goede ynfolling wêze kin foar de ynset fan dy frijwilligers. Want moat de oerheid dêr wol yn stjoere? Ut de evaluaasje no docht bliken dat der wol gearwurking socht is, en dat dit ek de ideale wize wie om de frijwilligers op de goede plakken te krijen.

Ramp of kalamiteit

By it ûndersyk is ek sjoen nei de beneaming fan it barren. Yn de folksmûle waard it in ramp neamd, mar neffens de ynstânsjes moat it kategorisearre wurde as kalamiteit. It fielde foar it soad minsken grutter, om't it barde yn ien fan de meast wurdearre stikken natuer fan ús lân.