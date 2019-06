As Maarten van der Weijden dit wykein by de alve stêden del swimt, dan springt de 9-jierrige Hiske Altena út Aldegea (Súdwest-Fryslân) yn Starum ek yn it wetter om 500 meter mei him mei te swimmen. Hiske is 9 jier âld en hat mei ferskate aksjes al mear as 1.000 euro ophelle foar it goede doel: ûndersyk nei kanker. Ferslachjouwer Lennie Bronsveld socht har op.