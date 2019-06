Fiif meiwurkers Ljouwerter bedriuw nei sikehûs troch fergiftige stof

By it bedriuw Fiber-Line oan de Uranuswei yn Ljouwert binne ferskate meiwurkers net goed wurden. Dat soe kaam wêze troch in fergiftige stof. Fiif fan de slachtoffers binne der sa slim oan ta dat sy nei it sikehûs moasten. Meiwurkers fan de brânwacht Ljouwert dogge mjittingen yn it gebou om út te finen wat der krekt oan 'e hân is.