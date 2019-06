Kramer wol sa gau mooglik dúdlikheid foar boeren nei stikstofútspraak Ried fan Steat

De minister makket dy ynventarisaasje yn gearwurking mei de provinsjes. Deputearre Kramer hat de list noch net sjoen, mar hâldt der rekken mei dat de útspraak ek konsekwinsjes hat foar Fryske projekten, lykas de brede slûs yn de Ofslútdyk by Koarnwertersân. "De útspraak jildt foar alle bouplannen, wêrby't masines brukt wurde, want dy stjitte stikstoffen út."

BV Nederlân moat trochdraaie

It oplossen fan de stikstofproblematyk wurdt noch in toer foar de oerheden, want tagelikertiid moat de natuer beskerme wurde, mar moat ek de BV Nederlân trochdraaie. "Dat kin troch ferskate maatregels", seit Kramer. "Minder hurd autoride skeelt in stik, of net mear fleane. Mar it is yn it foarste plak oan de belutsen ministers en de Twadde Keamer om dêr in útwei yn te finen."

Kramer is sels freed yn Den Haach foar bestjoerlid oerlis oer it stikstofprobleem. Kramer sil dêrby yn it foarste plak oantrune op dúdlikheid foar de boeren. Dy hoechden earder allinnich mar in melding te dwaan yn it ramt fan de PAS-regeling, mar soene no in fergunningproseduere trochrinne moatte. "By de boeren leit op dit stuit myn earste soarch."