It slagget De Fryske Marren net ynternasjonaal ûnderwiis yn Balk te hâlden

De hjoeddeiske lokaasje by it Bogerman wurdt te lyts omt it asylsikerssintrum yn it doarp wer iepen gien is. Op dit stuit sit de saneamde Ynternasjonaal Skeakelklas yn ien lokaal op it Bogerman. Der sitte mar in hânfol learlingen yn, mar nei de simmer wurdt rekken hâlden mei sa'n 50 bern.

Luciënne Boelsma: "Wy hawwe fansels earst om ús hinne sjoen yn Balk sels, mar foar safolle bern is der gewoan net in geskikt plak te finen. En dus kaam De Dam yn byld."

Tefreden op 'e Lemmer

Earder dizze wike binne omwenners fan De Dam op 'e hichte steld fan it foarnimmen fan de gemeente en neffens Boelsma wie de reaksje posityf. "Minsken binne bliid dat der wer ûnderwiis komme sil yn it gebou en dat it net leech komt te stean."

Oanpassingen

It gebou fan De Dam is relatyf nij en de ferwachting is dan ek net dat der in soad oan ferboud hoecht te wurden foar't de bern der nei de simmer yn moatte. It ynternasjonale ûnderwiis wurdt útfiert troch Caleido, in aparte organisaasje dy't op meardere plakken yn Noard Nederlân dit soarte ûnderwiis foar statushâlders, asylsikers en arbeidsmigranten jout.

"It is oan harren om te sjen oft der noch in soad feroare wurde moat, mar ik tink eins dat allinich it meubilêr oars moat. Want de stuoltjses dy't der no steane binne nei alle gedachten wol wat te lyts", sa seit de wethâlder.