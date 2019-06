Hierders fan drugspannen yn Ljouwert en Goutum hoege der net út

Op 11 juny hat in grutte plysjemacht yn Ljouwert en Goutum ynfallen dien yn 15 pannen. De oanlieding wie in grut ûndersyk nei it wytwaskjen fan jild dat fertsjinne is mei drugshannel.

Der waarden auto's boaten, fjoerwapens en in bedrach fan 670.000 euro oan kontant jild yn beslach naam. Acht minsken binne oanholden. Fjouwer minsken sitte op dit stuit noch fêst.