In wike lang omtinken om it Fryske produkt: De Streekweek is útein setten

Biologyske kweker Henk Zuidema út Jistrum leveret in protte griente foar de Streekweek. Zuidema wurket gear mei oare biologyske kwekers yn it noarden, dy't direkt grienten leverje oan restauranten en skoallen. Se binne ek dwaande mei alderhande proeven om de teelt te ferbreedzjen, se wolle mear soarten seizoensgrienten tele, ek om sa minder ôfhinklik te wurden fan it waar.

Witte wat der is

Zuidema fynt it wichtich dat studinten witte fan it ferskaat oan grienten, mar ek hoe't it groeit. "Myn spesjaliteit binne beantsjes. Se kinne beantsjes fan de gruthannel helje. Brune of griene, op it plaatsje sjen en dan bestelle. Mar der binne safolle echt Fryske beantsjes. Dan litte we se sjen hokker as dat binne en hoe't se groeie en hoe't je se klearmeitsje moatte", fertelt Zuidema.

Trochdat de Friese Poort ek mei de studinten de grienten sieddet en rispet, leare se de griente kenne, mar ek hokker seizoen by de grienten heart.