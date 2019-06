Op 'e nij minder WW-útkearingen yn Fryslân

It tal banen yn Fryslân groeit dit jier en takom jier yn totaal mei hast 7.000, en komt dêrmei út op 27.000. Der bliuwe banen bykommen yn de provinsje, mar it groeitempo leit leger as yn eardere jierren. Dit docht bliken út de arbeidsmerkprognoaze fan it UWV.

Yn maaie sakke it tal WW-útkearingen benammen by útstjoerkrêften dy't wurkje as boufakker, skilder as timmerman. Ek yn sektoaren lykas lânbou, bou en hoareka gie it tal útkearingen nei ûnderen.

Yn heel Nederlân is in delgong te sjen yn it tal minsken mei in WW-útkearing.

Ynspiraasjetour

Om minsken noch fierder te helpen sil der yn novimber in ynspiraasjetour organisearre wurde troch Fryslân. Minsken dy't wurk sykje kinne dan mei in touringcar troch de provinsje reizgje om by ferskate bedriuwen del te gean, dy't op syk binne nei personiel. It giet dan bygelyks om Dijkstra Draisma, it Waddenpaviljoen en Philips.

Neffens it UWV bliuwe minsken gauris yn de sektor hingje dêr't se bekend mei binne, wylst der miskien wol geskikt wurk is yn in oare sektor. De ynspiraasjetour moat minsken helpe om oer de eigen grinzen hinne te sjen, nei banen dêr't se yn earste ynstânsje net oan tocht hiene.