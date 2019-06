Bjarne en Marc krije jongereinkomplimint fan gemeente Achtkarspelen

It idee fan it jeugdkomplimint komt út de jongereinried fan de gemeente, omdat der foar de jeugd eins gjin eareprizen binne. En dizze earste kear waarden sels twa jongeren yn it sintsje set: Bjarne van der Kooi en Marc Alma. Bjarne omdat er in hiel soad frijwilligerswurk docht. Sa is er ûnder oare bestjoerslid fan it muzykkorps, helpt er by in popfestival en is er aktyf yn it kinderwerk en it jeugdhonk. En hy docht noch folle mear. En Marc Alma, omdat er syn bêste freon Daniel Roskammer rêden hat by in ûngelok. Troch syn goede handeljen hie syn maat der woansdei miskien wol net iens by west. No stienen beide freonen op it poadium om de oarkonde yn ûntfangst te nimmen út hannen fan boargemaster Brouwer en jongereinriedslid Lydia Nijmeijer.