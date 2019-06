Dr. Joana da Silveira Duarte nije lektor meartaligens oan NHL Stenden

It ûndersyksgebiet fan Da Silveira Duarte rjochtet him op taalûnderwiis yn in meartalige omjouwing, en ek op it stypjen fan meartaligens op it gebiet fan it Frysk en fan oare minderheidstalen. Dat jildt foar it basisûnderwiis likegoed as foar it fuortset ûnderwiis. Da Silveira Duarte is yn 2009 promovearre oan de Universiteit fan Hamburg.