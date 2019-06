Minsken begluorkje by Part-Time Paradise op Oerol

In foarstelling dy't in typysk Oerolgefoel jout, is Part-Time Paradise fan Skoft en Skiep, it teäterselskip wurket dêrby gear mei Tryater. Se binne troch Oerol frege dizze foarstelling spesjaal foar Oerol te meitsjen. Hy is te sjen op camping De Kooi, tusken alle campinggasten. De foarstelling hat op dizze wize in libben dekôr.