Ultimatum ferrûn: takom wike freed stakingen metaal- en technyk

Reden is dat de wurkjouwers út de metaal en technyk net yngien binne op de easken fan de fakbûnen. Dy woene ûnder mear fiif persint leansferheging en in generaasjepakt as rjocht. Dêrnjonken moatte jonge wurknimmers in better perspektyf krije op fêst wurk, sa fine de fakbûnen.

Begjin dit jier wiene der ek al ferskate stakingen troch it hiele lân.