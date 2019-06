Tornike Tsjakadoea wol medalje op Europeeske Spelen

Syn ambysje is om diel te nimmen oan de Olympyske Spelen fan 2020 yn Tokio. "Dat is wel realistisch voor mij. Ik sta hoog op de Olympische ranking en heb het goed gedaan op de Grand Prix's maar ook op de Grand Slams."

No't de Europeeske Spelen foar de doar steane, kin Tsjakadoea in enoarme slach meitsje wat syn puntetal oanbelanget. Dat oantal punten is nedich om him te kwalifisearjen foar in Olympysk ticket. "De concurrentie is groot, maar ik ben fit en ben er klaar voor. Laat maar komen!"

Dy foarm is net fanselssprekkend, want in skoftke lyn hie Tsjakadoea noch lêst fan in blessuere. "Ik had een blessure aan mijn lies. Ik heb even getwijfeld of ik de Europese Spelen wel zou halen, maar heb mijn revalidatie serieus genomen. Gelukkig sta ik dus gewoon op de mat."