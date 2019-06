Friesland College en Fletcher Hotels begjinne nije oplieding foar hoareka

In gearwurking wie der al tuskenbeiden, mar no wurdt der in folsleine oplieding opset troch it Friesland College en Fletcher Hotels. Doel is om gebrûk te meitsjen fan it ferlet fan wurk by it hoarekabedriuw. Studinten kinne nei it ôfmeitsjen fan de mbo-oplieding op nivo twa fuortendaliks oan de slach.