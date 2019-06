CDA stelt minister fragen oer ûnterjochte ynskriuwing fan Friezinne yn Grins

Sa wol hy witte op grûn fan hokker ferklearring frou Prins ynskreaun is yn Grins en hoe't Ollongren de reaksje fan de gemeente Grinslân beoardielet. Dy seit nammentlik dat de soan fan Ytsje nei alle gedachten in flater makke hat.

Ek freget Van der Molen him ôf oft it wier is dat in boarger ynskreaun wurde kin yn in gemeente, wylst dy persoan dêr net om frege hat en dêr net fan op 'e hichte steld is. En wat binne de konsekwinsjes dêr krekt fan?