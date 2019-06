PVV kritysk op bestjoersakkoart Steaten: tefolle ynset op enerzjytransysje

"It moat folle griener"

Matthijs Sikkes van den Berg (Grien Links) fynt it net in dúdlik akkoart. "Se ha lang praat, mar der binne gjin konkrete resultaten. We misse de urginsje om bioferskaat en klimaatferoaring oan te pakken. It stiet en falt mei de útwurking fan it akkoart. Ik hoopje dat it grien is, mar it kin ek samar griis wurde. It moat folle griener en dúdliker."